Um aluno do sétimo ano da Escola Febo Moniz está infetado com o novo coronavírus, a turma foi colocada em isolamento profilático e a escola vai ser desinfetada.



Depois do caso positivo na Moinho de Vento este é o segundo caso esta semana no Agrupamento de Almeirim.



Em Fazendas, são contabilizados dois casos (uma aluna e uma professora) entretanto recuperadas.

Há alunos da Tapada e da escola dos Charcos continuam em isolamento depois de um motorista da autarquia ter testado positivo.