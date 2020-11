Fazendense e Benfica Ribatejo vai jogar às 11h

A Associação de Futebol de Santarém informou através de Comunicado Oficial que agendou os jogos do próximo fim-de-semana para as 11h.



A entidade que organiza as provas desportivas no distrito sustenta que através do Decreto n.º 8/2020, de 8 de Novembro, procedeu-se à regulamentação da aplicação do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República e aprovado pela Assembleia da República.



Acrescenta a Associação que o Estado de Emergência decretado visa trazer garantias reforçadas de segurança jurídica para as medidas adotadas ou a adotar pelas autoridades competentes para a prevenção e resposta à pandemia da doença COVID-19, designadamente no domínio da liberdade de deslocação.



Neste contexto, encontra-se em vigor um dever cívico geral de recolhimento no domicílio bem como, em alguns casos, a proibição geral de permanência e circulação em espaços e vias públicas diariamente entre as 23:00 e as 05:00 horas, bem como aos Sábados e Domingos entre as 13:00 e as 05:00 horas;



Contatado oficialmente o Governo através da Federação Portuguesa de Futebol, foi dada expressa concordância a decisões que determinassem a não realização de jogos nos períodos acima referidos; v) De acordo com os Regulamentos e legislação em vigor, dependendo do contexto de saúde pública existente, a AF Santarém pode proceder à alteração completa ou parcial de jornadas.Assim, informamos que os jogos agendados, em todas as competições, para o fim-de-semana de 14 e 15 de novembro, terão início às 11:00 horas do dia 15 de novembro (domingo).

Os Clubes podem no entanto alterar, de comum acordo, a data e hora dos jogos em conformidade com os regulamentos e legislação em vigor.



O Fazendense A joga para a 1.ª Divisão em Rio Maior e na 2.ª Distrital, o Fazendense B recebe o Salvaterrense e o Benfica do Ribatejo defronta, fora, o Samora.