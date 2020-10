Depois do empate a um golo na primeira jornada em Riachos, o Fazendense recebeu o sempre complicado Mação e venceu pela margem mínima com golo de Tiago Martins. A formação de Gonçalo Carvalho que a meio da semana tinha sido eliminado da Taça de Portugal no Complexo Sousa Gomes diante do 1°Dezembro por 0-2 conquista assim a primeira vitória oficial da nova temporada.

A próxima jornada está marcada a visita ao terreno do Alcanenense.