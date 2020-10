Almeirim recebe iniciativa sobre Alzheimer e outras demências

O Projeto Psico Cuidar, organizado pelo Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal, vai organizar no dia 22 de Outubro, na Câmara Municipal de Almeirim, duas iniciativas para os cuidadores de pessoas com demência residentes nas freguesias do interior. A iniciativa vai juntar as freguesias pertencentes ao concelho de Almeirim: da cidade de Almeirim, de Fazendas de Almeirim, Raposa e Benfica do Ribatejo.

O evento vai contar com um rasteiro à memória e Psicossocial, que vai decorrer a partir das 16h30, e a seguir uma ação de capacitação sobre o Alzheimer e outras demências com um limite máximo de 10 pessoas e com duração até às 19h. O uso de máscara é obrigatório assim como o cumprimento das regras de segurança e de distanciamento social.