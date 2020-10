Os alunos do Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Almeirim vão realizar uma conferência, intitulada de “Alterações Climáticas no dia 16 de outubro na Escola Secundária da Marquesa de Alorna.

A conferência começa às 11 horas e os interessados vão poder ouvir e ver o Eurodeputado José Gusmão falar sobre ações climáticas e objetivos de desenvolvimento sustentável. A iniciativa foi criada no decorrer do ano pelos alunos do clube.