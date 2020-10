NERSANT com missões empresariais virtuais à Costa do Marfim e Vietname

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém tem em agenda duas missões empresariais virtuais aos mercados da Costa do Marfim e do Vietname. As ações, baseadas na realização de reuniões de negócios online, decorrem em outubro e novembro. As inscrições estão abertas.

Apesar da pandemia Covid-19, o apoio à exportação das empresas continua a ser uma das prioridades da NERSANT, que tem vindo a adaptar os seus serviços para garantir a necessária segurança às empresas e seus colaboradores.

Neste sentido, as missões empresariais presenciais da agenda da associação transferiram-se para formato online, com a associação empresarial a assumir a prospeção e agendamento de encontros de negócios entre as empresas nacionais participantes e os mercados externos abordados. O objetivo deste novo formato online é alavancar os negócios internacionais das empresas participantes, numa altura em que muitas das empresas sofrem quedas de faturação devido à pandemia.

Estas ações de internacionalização são organizadas no âmbito do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a cofinanciado de 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.

Todo o processo de verificação da elegibilidade da empresa e do respetivo agendamento das reuniões é organizado pela NERSANT, podendo os participantes focar-se na melhor estratégia e metodologia de abordagem aos respetivos mercados, pelo que quanto mais cedo a empresa se inscrever, mais tempo haverá para a correta preparação do agendamento das reuniões virtuais.

A missão empresarial virtual à Costa do Marfim realiza-se em outubro, de 19 a 23, sendo que a ação virtual ao mercado do Vietname decorre de 16 a 20 de novembro. Neste momento ainda há lugares para a inscrição de empresas. Os interessados em participar devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação empresarial através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500. O formulário de pré-inscrição nos eventos está também disponível no portal da NERSANT em www.nersant.pt.

Foto: Arquivo