Inaugurada Requalificação da Escola Básica de Cortiçóis

Foi inaugurada esta terça-feira, dia 6 de outubro, a requalificação da Escola Básica de Cortiçóis, situada na freguesia de Benfica do Ribatejo. A inauguração contou com a participação dos alunos das Escolas Básicas de Cortiçóis e de Benfica do Ribatejo a cantarem uma música para os presentes no evento e com a visita às instalações da escola.

“Todos percebemos que, quando não houve escola, quando tivemos todos que nos adaptar a uma nova realidade, demos uma importância à escola, ao saber e ao poder de aprender, salientou Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim sobre a importância das escolas em tempos de pandemia causada pela Covid-19.

Alexandra Leitão, Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, salientou a importância das requalificações das escolas básicas mais antigas para as crianças: “Não existe, de facto, sítio como uma escola para percebermos como podemos melhorar, efetivamente, a vida das pessoas com obras grandes ou com obras mais pequenas. No entanto, o que nos une sempre é melhorar o conforto e as condições dos alunos e daqueles que trabalham nas escolas.

A inauguração também contou com a visita ao começo das obras à Escola Básica Benfica do Ribatejo e às Escolas de Ensino Básico 2,3 Febo Moniz e às 2,3 de Fazendas de Almeirim, onde ainda decorre a substituição do fibrocimento. A Escola Básica de Cortiçóis foi a terceira escola a ser requalificada do projeto “Plano Centenário”, onde já foram requalificadas as Escolas Básicas de Moinho de Vento e de Paço dos Negros.

Mariana Cortez