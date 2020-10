Benfica do Ribatejo vai inaugurar Requalificação de Escola Básica de Cortiçóis

A freguesia de Benfica do Ribatejo vai inaugurar esta terça-feira, dia 6 de outubro às 10 da manhã, a requalificação da Escola Básica de Cortiçóis. Após a inauguração, o evento vai contar com uma visita ao começo das obras de requalificação da Escola Básica de Benfica do Ribatejo às 11 da manhã.

O evento vai contar com a presença de Alexandra Leitão, Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e Cândida Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo.

Mariana Cortez