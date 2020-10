Confira os resultados das equipas do concelho

U. Almeirim SAD vence na estreia. Fazendense não vai além de um empate Benfica do Ribatejo segue em frente na Taça.

O U.Almeirim respondeu da melhor forma à eliminação da Taça de Portugal diante do Torrense e hoje na estreia do Campeonato de Portugal recebeu e venceu o 1°Dezembro por 3-2. Igor, o melhor marcador do distrital de Santarém na última temporada foi o autor dos três golos dos unionistas. Recorde-se que a equipa de Diogo Jesus viu o jogo da primeira jornada em Santarém ser adiado devido à Covid-19. A próxima jornada (terceira) é no campo do Perô Pinheiro.

Na Primeira Distrital o Fazendense não foi além de um empate no terreno do Riachense. A formação de Gonçalo Carvalho ainda esteve a vencer com golo de Guedes.

Por fim, na Taça do Ribatejo o Benfica segue em frente na prova com uma vitoria por 2-0 diante do Forense com golos de Nélson Tátá e Nuno Capelo.