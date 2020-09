Equipa sénior do Fazendense em quarentena

A equipa sénior do Fazendense está de quarentena até este sábado, depois de ter realizado um jogo particular com o Marinhais, onde foram detetados casos positivos de Covid-19.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o Fazendense até agiu preventivamente ao afastar dos treinos os jogadores que partilham casa com atletas do U. Santarém Sad, quando foram detectados os primeiros casos no clube escalabitano.



Mas o problema para o Fazendense mudou, e todos os elementos da equipa sénior ficaram em quarentena depois de um jogo particular com o Marinhais.



Os elementos do Fazendense já foram testados e todos os testes deram negativos.



Na próxima semana a equipa deve voltar aos treinos.