Encerram hoje as inscrições para escola de música em Fazendas de Almeirim

A Associação Cultural FazCorus, situado em Fazendas de Almeirim, anunciou que encerram hoje, dia 1 de setembro, as inscrições para a Escola de Música FazCorus, onde só restam apenas duas vagas.

Segundo a associação, a escola ensina os alunos a tocarem instrumentos como piano, acordeão, guitarra, órgão, cavaquinho e flauta de Bisel. Na escola, também aprendem técnica vocal, canto, formação musical e classe de conjunto.

As aulas vão decorrer no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim e os interessados em se inscrever podem entrar em contacto com o maestro Filipe Costa através do número 965851676.

Mariana Cortez