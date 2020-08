Abertas inscrições para Curso de Formação Inicial para Árbitro

A Associação de Futebol de Santarém divulgou que já estão abertas as inscrições para o Curso de Formação Inicial para Árbitro em futebol e futsal.

O curso vai ter a duração de 40 horas, seguidos de um estágio de 100 horas de futebol e 60 no futsal. Segundo o site da associação, a fase teórica e prática vão decorrer aos sábados na sede da AFS e no último fim-de-semana do curso os alunos vão para o Centro de Estágios e Formação ainda com local a ser escolhido.

Para os interessados, podem saber de mais informações aqui.

Mariana Cortez