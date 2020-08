Recolha de Sangue em Almeirim recebeu mais de 40 voluntários

A Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim (MovAlmeirim) recebeu no dia 12 de agosto uma iniciativa de doação de sangue organizada pela Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES). A recolha de sangue recebeu mais de 40 voluntários que doaram sangue a quem mais precisava.

Nuno Constantino, da FEPODABES, admitiu que o número de voluntários foi bastante positivo “tendo em conta que estamos em tempo de férias e pandemia”.

Para a MovAlmeirim, o objetivo da iniciativa foi cumprido, ainda que com as exigências da Direção-Geral da Saúde (DGS) devido à pandemia causada pela Covid-19: “As pessoas não tiveram medo, e cumprindo todas as exigências, dispensaram um pouco do seu tempo e do seu sangue para que se possam salvar vidas”

A MovAlmeirim também já adiantou a data da nova recolha de sangue. A população almeirinense vai poder doar novamente sangue no dia 16 de setembro.

Mariana Cortez