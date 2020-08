Candidaturas em Escola Superior de Educação abertas

Os estudantes que acabaram de concluir o ensino secundário e planeiam estudar em Santarém já se podem matricular na Escola Superior de Educação (ESE) do Instituto Politécnico de Santarém (IPS) e conhecer os diferentes cursos que a escola oferece.

O IPS, situada na cidade de Santarém, tem vindo a aumentar o número de vagas nas diferentes escolas do Politécnico e, segundo o jornal Mais Ribatejo, em 2019 abriu 874 vagas para um total de 18 cursos das escolas, entre as quais encontra-se a ESE.

Os dados da mesma fonte relativamente ao ano passado, em primeira fase, concluem que se inscreveram 564 candidatos no politécnico, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 65%. Houve um aumento de 4% face em 2018 e que manteve acima do aumento de mais 1,2% registado a nível nacional.

Para os estudantes que vão para a Universidade no ano letivo 2020/2021, a ESE apresenta quatro áreas de licenciatura e as suas respetivas datas de inscrição: a licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza, Educação Básica, Educação Social e a licenciatura em Produção Multimédia em Educação, com as inscrições a ocorrerem de 7 a 23 de agosto.

A ESE também apresenta os seus mestrados em conferentes de habilitação para a docência: Educação Pré-Escolar, Educação Pré-Escolar e Ensino do 1ºCEB, Ensino do 1ºCEB e de Matemática e de Ciências Naturais no 2ºCEB e os mestrados propriamente académicos: Ciências da Educação/Administração Educacional, Educação Social e Intervenção Comunitária e Recursos Digitais em Educação. As inscrições em 2ªfase começaram a 3 de agosto e terminam a 15 de setembro.

Os estudantes também têm os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP): Acompanhamento de Crianças e Jovens, Design Digital e Proteção e Apoio à Pessoa Idosa. As inscrições decorrem até 11 de setembro.