Silvióptica ajuda jovens a entrar no mercado de trabalho com IEFP

Na entrevista a O ALMEIRINENSE por ocasião do 7.º aniversário, que foi celebrado no dia 20 julho, Silvia Justino destacou a parceria que tem existido com o IEFP na introdução de jovens no mercado de trabalho.

“Tenho o privilégio de receber estagiárias profissionais do IEFP, e é um orgulho imenso para mim poder transmitir-lhes os meus conhecimentos de forma a contribuir para a formação e profissionalismo das mesmas”, destaca a proprietária.



A Silvióptica da cidade de Almeirim encontra-se na Rua Bernardo Gonçalves nº50 letra I.