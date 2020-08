Zero casos ativos não é sinónimo de não existir Covid em Almeirim

Foram várias as manifestações de agrado com a última divulgação do boletim diário do Presidente da Câmara de Almeirim a dar conta da não existência de casos ativos no concelho. Algo que já não acontecia desde 5 de março quando começou a pandemia.



No entanto, apesar deste indicador, não é garantido que não exista Convid-19 no concelho. Aliás, os resultados dos testes serológicos mostraram que em Almeirim existiram vários contactos com o vírus de pessoas que nunca foram contabilizadas como casos ativos, ou porque eram assintomáticos ou porque nunca foram testados.



“Usar mascara, desinfetar as mãos e não ter comportamentos de risco”, continuam a ser as palavras chave.