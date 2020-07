Pedro Bento inicia aventura de subir Serra da Estrela 7 vezes

Este ano, e tendo em conta a situação de pandemia, Pedro Bento tem um novo desafio, desta vez apenas em Portugal, O Bakonbike Everesting. Já que não pode ir ao Nepal, vem o Nepal ele.

O Everesting segundo as palavras dos seus criadores é “Surpreendentemente simples, mas brutalmente difícil, Everesting é o mais difícil desafio de escalada do mundo”. Consiste em escolher uma subida, em qualquer lugar do mundo, e fazer repetições completas em uma única atividade até subir 8.848m – a altura equivalente ao Monte Everest.

Pedro Bento iniciou o desafio, hoje, em Almeirim, na mesma bicicleta que levou de Portugal ao Nepal em 2019.

“A 29 de julho será o grande desafio, onde realizarei O EVERESTING pedalando na vertente de Manteigas até à Torre pelo menos sete vezes, acumulando 8848m de acumulado vertical, em apenas um dia”, descreve.

A 30 de julho irá iniciar o regresso a Almeirim tendo a chegada prevista para dia 31 de Julho.

As regras são as seguintes:

1.º Subir os 8 848m;

2.º Deve ser realizada em uma única tentativa (sem dormir no meio), mas podemos ter intervalos para refeições, etc;

3.º Subir sempre a mesma subida, no meu caso (Manteigas- Torre).



Resumindo:

750kms em apenas 5 dias; 8848 metros de subida em apenas um dia (altitude do Everest, a montanha mais alta do mundo) Mais de 10 mil metros de acumulado no total dos 5 dias

O grande objetivo será a angariação de verbas no valor de 1000€, que serão distribuídos da seguinte forma:

50% para juntar ao valor angariado na venda das agendas com o objetivo de Mingmar e Tenzing Sherpa adquirirem a bolsa de estudo no valor de 1500€ inerente ao próximo ano letivo.

50% para aquisição de bens alimentares e de primeira necessidade para as vítimas das monções ocorridas esta semana no Nepal.

“Não podemos mudar o mundo, mas podemos sempre mudar o mundo de alguém. Conto convosco para mais este projeto da comunidade Bakonbike”, conclui.

Já sabem que podem ajudar através de:

mbway :número 914264264!! NIB: 0033 0000 4531 6521 8870 5

SWIFTBCOMPTPL Brevemente uma terceira opção

No dia 13 de abril de 2019, parti sozinho, de bicicleta, desde a minha terra natal, Almeirim, até Kathmandu, capital do Nepal. Completei a minha jornada de 10.000 kms em 71 dias e angariei, graças a todos vós, 11.500€ que foram distribuídos por causas sociais.