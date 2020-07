E o futuro Presidente do U. Santarém é de Almeirim

Mário Amoroso é o único candidato à presidência da direcção do União Desportiva de Santarém, nas eleições que se realizam no próximo dia 20 de Julho, no Campo Chã das Padeiras, em Santarém.

Mário Amoroso que já liderou o Footkart e integrou ainda o projeto Viver UFCA tem estado ligado ao futebol de formação da UDS e lidera a lista única que será eleita para o triénio 2020/2022.

A Assembleia-Geral tem um ponto único para a eleição dos novos órgãos sociais do clube e decorre entre as 17h30 e as 20h.



Mário Amoroso nasceu em Almeirim, viveu no concelho de Almeirim e jogou ainda no U. Almeirim.