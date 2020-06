Ténis Almeirim regista melhor desempenho de sempre nos Campeonatos Regionais de equipas

Com dois campeonatos regionais e um 3º lugar, a Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim regista este ano a melhor participação de sempre em Campeonatos Regionais de equipas da Associação de Ténis de Leiria. A equipa almeirinense venceu em Sub16 e Veteranos +45 e conquistou um lugar no pódio em Séniores.

Não sendo o ano com maior número de equipas inscritas, a representação do Ténis Almeirim esteve ao mais alto nível, com a renovação do titulo de Veteranos +45, ao bater o Instituto Politécnico de Santarém B e ao conquistar o título de Sub16, depois de vencer o Centro Internacional de Ténis de Leiria.

A vitória nos Sub16 marca o regresso aos títulos juvenis dez anos depois da última conquista, em 2010. Já em Séniores, a equipa que juntou atletas dos escalões de Sub14, Sub16, Séniores e Veteranos conseguiu um lugar no pódio, numa prestação que superou as expectativas.

Assim, a Associação 20kms de Almeirim vai marcar presença em dois campeonatos nacionais de equipas. O presidente do clube diz que “este é um ano que fica marcado na história do clube, não só pelas vitórias, mas por terem também sido conquistadas contra históricos clubes da região, o que prova a qualidade do trabalho feito em Almeirim, que deve funcionar como motivação para captarmos mais atletas”, adianta Miguel Dias.

A par das conquistas coletivas, são também vários os títulos regionais individuais, em especial nos Sub16 e nos Veteranos +45, campeonato que se disputou em Almeirim.