O Centro de Apoio Pedagógico da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, no âmbito do estágio curricular da Licenciatura de Educação Social, está a promover o programa de voluntariado “Gerações + Juntos pela Comunidade”, assim e tendo em conta a atual situação em que nos encontramos, vimos apelar a colaboração de toda a comunidade escolar.

As linhas de intervenção do programa de voluntariado são as seguintes:

1. A confeção de máscaras comunitárias, para serem oferecidas a instituições parceiras.

2. O “Conte connosco, estamos ao seu dispor” – Prestação de Serviços Básicos, que consiste na ida ao supermercado ou à farmácia pelas pessoas consideradas mais vulneráveis ao COVID19. Neste sentido, pretende-se que o/a voluntário/a na sua área de residência ajude as famílias que conhece e que estão a precisar destes serviços.

3. As caixas solidárias, onde são deixados bens alimentares e de higiene com o objetivo de anonimamente ajudar pessoas carenciadas. Pretende-se que o/a voluntário/a distribua uma caixa solidária pela sua zona de residência e, que vá vigiando essa mesma caixa, com o objetivo de perceber se as pessoas usufruem ou não desta ajuda.

Link de inscrição:https://forms.gle/8TxZE2Uknbg9oaph6

Mais informações em cap@ese.ipsantarem.pt