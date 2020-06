Época balnear abre em Almeirim

Abre a época Balnear nas piscinas exteriores do complexo de Almeirim já este dia 1 de julho, às 10h.



“Fruto do momento que atravessamos, tem um conjunto de normas que tem de ser respeitadas”, alerta Paulo Caetano, vereador do desporto da Câmara de Almeirim.



A autarquia alerta ainda para o uso obrigatório de máscara, distanciamento social de dois metros, higienização das mãos, uso obrigatório de chinelos e autorização a menores de idade.



As piscinas vão funcionar das 10h às 19h.