Suspeita de riscar carros foi apanhada… mas fugiu de novo

Duas testemunhas identificaram uma mulher em flagrante a danificar uma viatura no estacionamento junto à Câmara Municipal de Almeirim, mas quando a GNR chegou ao local já a pessoa tinha fugido.



Desde 2019, dezenas de carros apareceram riscados e com espelhos partidos, suspeitando-se que a autora seja esta senhora.



As testemunhas ainda perseguiram e tentaram apanhar a suspeita, no entanto a mulher de 60 anos conseguiu fugir.