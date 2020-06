Piscinas: Renovações em junho e julho

A Câmara Municipal de Almeirim vai abrir as renovações das inscrições das piscinas de 24 junho a 8 de julho. A autarquia apresenta uma oferta de 50% desconto na 1ª mensalidade.

O horário é das 9h às 19h, sendo que entre as 9h00 e as 10h00 o atendimento é exclusivo a utentes com mais de 65 anos e requer marcação prévia por telefone 243 594130.

Tendo em conta a situação pandémica que nos afetou a todos, a Câmara lamentou o encerramento precoce da época letiva 2019/2020. “Com o desconfinamento gradual a acontecer esperamos dar início às nossas aulas em setembro, de acordo com as medidas de higiene e segurança exigidas pela DGS”, destaca a autarquia.