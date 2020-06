U. Almeirim atira-se ao Fazendense

A nova direção do U. Almeirim critica o Fazendense e uma antiga dirigente de estar a reunir atletas para o clube vizinho. No comunicado, o U. Almeirim nunca diz mas está a referir-se a Elisabete Silva.



“Repudiamos, o ato de aliciamento da equipa sénior UFCA pela diretora da equipa, ofertando a mesma ao clube da localidade vizinha, ADF, promovendo reuniões na sua sede e ainda durante o término da época 2019/2020”, acusam.



“Como é de conhecimento de todos, iniciaremos a quarta época desportiva no nosso clube, aumentando os escalões femininos de forma a dar resposta à faixa etária das atletas, de terem uma formação estruturada e evolutiva e, que têm o sonho de serem felizes dentro do campo e o orgulho de usar ao peito o símbolo. Épocas de pandemias e contágios têm destas doenças. Que nos saibamos confinar e proteger”, destaca o U. Almeirim.

Pelo que o nosso jornal apurou, o Fazendense vai ter uma equipa de futebol feminino na próxima temporada.