Teqball: Bolas voltam a saltar no Estádio Municipal

O União de Veteranos de Almeirim organizou esta manhã, dia 11 junh, uma manhã de Teqball no Estádio Municipal de Almeirim.

O Teqball é um desporto inventado em 2014, na Hungria, por dois entusiastas do futebol, Gábor Borsányi, antigo futebolista profissional e Viktor Huszár, cientista computacional.

Joga-se com uma bola de futebol numa mesa similar à do ténis de mesa, sendo que o tampo é curvo e a rede rígida. Pode ser jogado em Singles ou Doubles, devendo cada jogador/dupla colocar a bola na mesa, do outro lado da rede, tocando-a um máximo de 3 vezes, com qualquer parte do corpo à excepção dos braços.

Já entrou em mais de 100 países e está numa fase explosiva da sua expansão e crescimento enquanto modalidade desportiva, sendo o objectivo tornar-se em modalidade olímpica.

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, e o vereador do desporto, Paulo Caetano, marcaram presença na iniciativa e mesmo sem equipamento experimentaram.