Não há soluções, há caminhos: 11 de junho

Precisamos de exemplos, de bons exemplos! Nós gostamos de mostrar aos mais novos figuras que valha a pena admirar, como as que fizeram a nossa história, ou criaram obras que melhoraram a qualidade de vida e promoveram a justiça. Mas hoje há falta de heróis, entenda-se! Há um excesso de “heróis” do futebol, do cinema, da canção, etc., mas modelos que ajudem a gostar da vida é outra coisa…

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.