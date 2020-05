Colégio Conde de Sobral, organiza sessões de esclarecimento para preparar abertura no próximo dia 1 junho. O Colégio Conde de Sobral vai abrir as portas a todas as crianças de Creche, Pre-escolar e Centro de Estudos.

Para tal realizará nas próximas quinta e sexta-feira fóruns de apresentação das Medidas aos Encarregados de Educação, pois acredita que é necessário um trabalho conjunto com os pais para receber as crianças em segurança.

Das várias medidas tomadas, a que mais se destaca foi a criação de cinco “colégios”, dentro do Colégio, com circuitos distintos, incluindo um recreio próprio para cada Colégio, o pessoal será sempre o mesmo, e serão privilegiadas actividades no exterior, o que permitirá dividir grupos.

Para além do reforço na higienização pessoal, destaca-se o reforço na desinfeção do equipamento, que inclui uma desinfeção profiláctica quinzenal.

Ainda com a preocupação de apoiar as Famílias, foi criada a possibilidade das crianças do Centro de Estudos “frequentarem” as aulas a partir do Colégio, com a vantagem de o fazerem na presença de uma professora de primeiro ciclo. Com esta modalidade de estudo acompanhado os pais poderão regressar tranquilamente aos seus empregos.