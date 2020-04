Fundo COVID da Lezíria do Tejo chega aos 400 mil euros

No âmbito do fundo de 270 mil euros inicialmente criado pela CIMLT para o combate ao COVID-19, foram adquiridas máscaras FFP 2, máscaras cirúrgicas, fatos de proteção individual e 9 ventiladores para entregar aos hospitais de referência na Lezíria do Tejo, designadamente o Hospital Distrital de Santarém e o Hospital de Vila Franca de Xira.

Face à excecionalidade da situação de emergência de saúde pública que se tem vivido e à proliferação de casos registados de contágio com COVID -19, em especial junto da população mais vulnerável, a CIMLT estabeleceu uma parceria com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e contratou a esta entidade 2000 testes PCR, pelo valor de 142 mil euros (o contrato vai ser assinado na próxima sexta feira, dia 24 de abril), os quais visam reforçar o número de testes a realizar pelo setor da Saúde em todos os lares da Lezíria do Tejo.

Ainda no âmbito dos testes, os Municípios da Lezíria do Tejo congratulam-se também com o facto do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria do Tejo já ter iniciado os testes às forças de segurança e bombeiros e o Hospital Distrital de Santarém aos profissionais de saúde. Assim, está garantido que estes grupos bastante expostos à COVID-19 vão ser todos testados.

Para além dos 400 mil euros já investidos, os municípios da Lezíria do Tejo consideram e vão aumentar o investimento no combate ao COVID 19, encontrando-se neste momento a CIMLT a fazer um rigoroso levantamento dos equipamentos sociais da região (Lares, Centros de Dia, Centros de Atividades Ocupacionais, Unidades de Cuidados Continuados, Serviços de Apoio Domiciliário, etc), pois entende que é de vital importância poder dotar todas as entidades (IPSS e equiparadas) de meios e equipamentos necessários ao combate da propagação da doença, designadamente dotar os utentes e funcionários de EPI, luvas, máscaras, gel, etc.

Sobre a utilização generalizada das máscaras comunitárias ou sociais por parte da população, os Municípios da Lezíria do Tejo garantem que acionarão os apoios através da ação social aos munícipes que tenham dificuldades financeiras nas suas aquisições.

Os Municípios da Lezíria do Tejo continuam a apelar à população para o cumprimento integral das normas da DGS, agradecendo a todos a forma cívica como têm cumprido e compreendido a situação atual.

Fique em casa – salve vidas.