Futebol: AFS Online Manager

O futebol distrital parou devido à pandemia do coronavírus, obrigando todos os seus agentes a ficaram afastados dos campos de futebol, mas para reagir a este momento de paragem, um grupo de pessoas criou a AFS Online Manager.



As recomendações eram para ficar em casa e o futebol parecia ter os dias contados. Surgiu então esta grande iniciativa que trás de volta o frenesim aos clubes, ás cidades, vilas e aldeia…e sem sair de casa! O AFS Online Manager é uma criação independente que nasceu com o intuito de manter vivo o espírito do futebol distrital.



Foi criado um simulador onde estão todos os clubes e praticamente todos os atletas, para participarem numa mega competição virtual a começar nos próximos dias. Os treinadores…esses não precisam de curso, basta pegarem no seu clube do coração (ou noutro qualquer do distrito) e fazer tudo para o levar á glória.



Neste momento estão 24 equipas já ocupadas (dois dias depois do lançamento da iniciativa), mas o objectivo é chegar ás 34 para cumprir religiosamente o regulamento da AFS.

As equipas do concelho de Almeirim rapidamente foram ocupadas:

U. ALMEIRIM – Bruno Bento

AD FAZENDENSE – Pedro Alves

GD BENFICA DO RIBATEJO – Claudio Sequeira

Pagina no Facebook: AFS Online Manager