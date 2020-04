COVID 19 cancela Feira da Agricultura 2020

Portugal e o mundo inteiro vivem hoje momentos difíceis e extraordinários devido à pandemia Covid 19, uma situação à qual não é alheio o CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém.

Atendendo às atuais condições impostas pelo estado de emergência, devido à Pandemia do Covid 19, que impõem o cancelamento de atividades que envolvem grupos de pessoas e sendo o CNEMA uma entidade vocacionada para este tipo de iniciativas, o momento exige que se cumpram as medidas inerentes ao estado de emergência.

Avaliando as condições excepcionais e a incerteza das próximas semanas decorrente do momento que vivemos, o Conselho de Administração do CNEMA, numa decisão dificil e inédita, concluiu que não estão reunidas as condições para a realização da Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo no próximo mês de junho.

A Administração refere “Conscientes do impacto desta decisão, em todos aqueles que nos apoiam com a sua presença, não podemos deixar de agradecer a patrocinadores, expositores, parceiros e visitantes pela confiança que sempre demonstraram na FNA.

Confiantes que, com a participação de todos, seremos capazes de ultrapassar esta contrariedade, que inesperadamente surgiu, anunciamos que de 5 a 13 de junho de 2021 iremos realizar a Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo, e que iremos dedicar toda a nossa energia para surpreender todos aqueles que nos visitarem no próximo ano.”