AF Santarém organiza finais em Almeirim e apoia CRIAL

No próximo sábado, dia 7 de março, irá decorrer a Final da Taças de Futsal de Juniores e Juvenis, no Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado, em Almeirim.



No contexto da Responsabilidade Social, iremos desenvolver uma iniciativa juntamente com a CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim, e será feita uma angariação de bens essenciais (produtos de higiene pessoal e cuidados básicos).



Os produtos devem ser entregues no pavilhão, no decorrer dos jogos, mas podem também ser entregues na sede da Associação de Futebol de Santarém.



As entradas são livres.