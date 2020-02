Carnaval segue na Raposa e termina em Benfica

Depois dos desfiles das escolas na sexta-feira, o corso seguiu, este sábado, na freguesia da Raposa.



“A freguesia mais pequena do nosso concelho onde ano após anos as pessoas se juntam para “brincar ao carnaval”. Uma tarde de folia e diversão”, destacou Pedro Ribeiro.



Este domingo, dia 23 fevereiro, é o primeiro dia do Carnaval de Benfica do Ribatejo com centenas de foliões e milhares de visitantes à espera.