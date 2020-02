Atleta do U. Almeirim parte vidro do balneário

Um jogador do U. Almeirim, frustrado com a derrota em casa, partiu um vidro na porta dos balneários do Estádio Municipal de Almeirim.



Tudo isto aconteceu no dia 18 e foi o próprio pai do atleta visado a colocar a descrição nas redes sociais.



O Pai do atleta assume que a atitude do filho é condenável, que assume o pagamento do vidro mas pedia uma defesa mais efetiva do Presidente do clube, Agostinho Fernandes.