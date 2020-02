Está inaugurada a Ferdofix

Ferdofix é o nome de uma nova loja de ferragens, drogaria e novos produtos, em Almeirim. O espaço situa-se no mesmo lugar onde durante várias décadas conhecemos a simpatia do Sr. Amílcar Amado: na loja junto à Praça de Táxis, no Jardim da República. A inauguração realizou-se esta quinta-feira, dia 13, e entre vários clientes e amigos esteve também o Sr. Amilcar.

Esta nova gerência do espaço, propõe-se a continuar com o mesmo conceito que já existia e adaptando-o às vivências e necessidades dos dias que correm. “Estamos a trabalhar para oferecer produtos e serviços que satisfaçam as reais necessidades dos clientes “ refere a nova gerência a O ALMEIRINENSE, numa fase em que os últimos detalhes estão a ser pensados.

O horário de segunda a sexta é das 8.30h/13h e das 15h/18.30h. Aos sábados o horário é das 9h às 13h.