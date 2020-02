Misericórdia de Almeirim concluí obras de remodelação e modernização do Lar de S.José

O Lar de S. José, valência da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, é uma construção com mais de 30 anos, com um uso muito intensivo. Apesar das obras de manutenção, executadas ao longo da vida útil, já mostrava uma necessidade de remodelação e modernização das suas instalações, para garantir melhores condições aos cerca de 100 idosos residentes.

Entre as várias intervenções, destaca-se a substituição do revestimento da cobertura do telhado, reabilitação do pavimento da cerca, a inclusão de um novo elevador monta macas, a substituição do mobiliário e renovação do pavimento das zonas sociais e refeitório, a instalação de ar condicionado em todos os quartos, a criação de uma Sala de Snoezelen e o reforço do circuito de manutenção exterior. As obras de remodelação tiveram a duração 1 ano, representam um investimento de 275.533,57€ co-financiadas em 85% pelo Programa Operacional do Alentejo 2020.

O Lar de São José foi, ainda, sujeito a outras obras de requalificação e modernização, nomeadamente: reabilitação das instalações sanitárias, sala de estar e jantar, redecoração do refeitório.

Investimentos Futuros

A SCMA tem previsto para investimentos futuros a criação de um Centro de Apoio à Pessoa com Demência, projeto que ocupará 1040m2 dos quais 540m2 serão de construção nova. Com capacidade para 20 quartos para internamento (16 duplos e 4 individuais) e a abertura de um novo serviço denominado “Old Sitting”, serviço permitirá aos cuidadores sair de casa com a garantia de que o seu familiar ficará ao cuidado de uma Instituição credível e com vasta experiência na terceira idade.

O que mudou no Lar de S. José…

Sala Snoezelen

A criação de uma sala snoezelen permite uma estimulação sensorial através de luzes, sons, cores, texturas e aromas, onde os objetos são coloridos e disponibilizados para serem tocados e admirados. Os sentidos primários são estimulados, dando sensação de prazer. Esta tecnologia é um complemento à fisioterapia, animação sociocultural e à terapia ocupacional tradicional. A sala servirá não só para idosos, como para as crianças e funcionários, ou mesmo terceiros que necessitem ou possam vir a necessitar.

Telhado

Substituição do telhado por chapa sandwish. A cobertura era revestida por telhas de fibrocimento, material que continha amianto e era considerado nocivo à saúde humana. A sua substituição anulou a perigosidade a que os utilizadores estariam sujeitos, permitiu melhorar o desempenho energético do edifício, com a redução dos custos de aquecimento e de arrefecimento por diminuição das perdas térmicas, e promoveu uma melhoria da qualidade de vida dos utentes.

Elevador Monta-Macas

Implementação de um Elevador Monta-Macas que facilitou a acessibilidade dos utentes e o desempenho das cuidadoras. Além de permitir o transporte de macas, permite também o transporte até 6 cadeiras de rodas em simultâneo acelerando o transportes dos utentes do 1º andar (quartos).

Mobiliário da Zonas Sociais

Substituição do mobiliário e renovação do pavimento das zonas sociais e refeitório, permitiu um melhoramento do aspeto geral das zonas sociais, local onde os utentes passam o seu dia. Esta mudança permitiu, não apenas, melhorar a estética como também a ergonomia e, como tal, a sua funcionalidade.

Instalação de Ar Condicionado

Instalação de ar condicionado em todos os quartos teve como objetivo melhorar as condições de vivência no edifício, em particular no verão. Almeirim atinge grandes amplitudes térmicas, chegando frequentemente aos 4 graus negativos no inverno e a temperaturas acima dos 40 graus no Verão.

Circuito exterior de manutenção

O reforço do circuito exterior de manutenção tem como principal objetivo proporcionar condições para que os utentes do Lar e Centro de Dia tenham acesso à prática de exercício físico acompanhado ao ar livre.

Pavimento da cerca do Lar

A reabilitação do pavimento da cerca do Lar de S. José permitiu que os idosos que andam de cadeira de rodas, andarilho e/ou os que caminham com os pés rasteiros e com grande dificuldade de mobilidade e equilíbrio, possam fazê-lo em segurança e sem quaisquer obstáculos.