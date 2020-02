NERSANT desenvolve estudos na temática de inovação e modelos de financiamento

Com o objetivo de promover a inovação como um instrumento fundamental para o aumento da competitividade das empresas, a NERSANT desenvolveu o projeto RIBATEJO INOVFIN, que visou a qualificação das PMEs, nas áreas de Inovação, Literacia Financeira e de novos Modelos de Financiamento.

O projeto incluiu diversas atividades entre as quais se destaca o desenvolvimento dos seguintes Handbooks na temática de inovação e modelos de financiamento:

Handbook para a Inovação tecnológica;

Handbook sobre mecanismos de financiamento da Inovação;

Handbook sobre novos mecanismos de financiamento baseados na web.

Handbook para a Inovação tecnológica

O “Handbook para a Inovação tecnológica” assenta no levantamento e sistematização de informação de valorização de novos processos e tecnologias disponíveis para as PME e pretende constituir-se como um documento prático, de fácil leitura e apelativo, que permita sensibilizar as PME para a temática da Inovação e para a sua relevância no contexto da competitividade empresarial num mercado cada vez mais competitivo e global.

Handbook sobre mecanismos de financiamento da Inovação

O “Handbook sobre mecanismos de financiamento da Inovação” sistematiza a informação sobre os mecanismos de financiamento da Inovação que se encontram disponíveis, a nível nacional e europeu, constituindo-se como uma ferramenta com informação estruturada e simplificada para apoio às PME.

Handbook sobre novos mecanismos de financiamento baseados na web

O “Handbook sobre novos mecanismos de financiamento baseados na web” tem como objetivo dar a conhecer, de forma simples, novas possibilidades de financiamento acessíveis a PME e empreendedores, que permitam ultrapassar as dificuldades de acesso ao financiamento tradicional.

A informação integral dos estudos, encontra-se na área de documentação, no portal do projeto em www.inovfin.pt

Para mais informações sobre o projeto Ribatejo INOVFIN e as suas atividades/iniciativas, os interessados devem contactar a NERSANT através dos contactos: 249 839 500 ou inovfin@nersant.pt

O Ribatejo InovFin foi um projeto apoiado pelo COMPETE 2020 e promovido pela NERSANT.