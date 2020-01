Repórter agredido em Amiais

O jogo entre o Amiense e o U. Almeirim Sad ficou marcado por incidentes muito graves com a agressão a um repórter do Jornal O Almeirinense que teve mesmo de receber assistência hospitalar. O repórter foi atingido com murros na cara e depois no exterior foi mesmo cercado, sem que as autoridades tivessem prestado o apoio que foi pedido no local.



Tudo aconteceu já no final da partida com o público a abandonar o campo e quando adeptos do U. Almeirim foram agredidos verbalmente, cuspidos e com um estalo.

Quando tentou sair do campo, o repórter que estava cercado terá tocado num viatura. O jornal já contactou o Presidente do Amiense para tentar saber quem é o proprietário da viatura e assumir as suas responsabilidades. Mas ainda não foi possível contactar o dono do carro.



O Jornal O Almeirinense prestou todo o apoio ao seu funcionário, já desencadeou um pedido de reunião urgente com o Destacamento da GNR de Santarém e com a própria Associação de Futebol de Santarém.



(em atualização)