Taça: Fazendense e U. Almeirim Sad apurados

O fim de semana foi de Taça do Ribatejo para as duas formações principais do concelho e ambas ficaram apuradas pela marcação de grandes penalidades.

O U. Almeirim SAD teve de suar para empatar a 2 golos (Camões e Gabi) em Amiais e só conseguiu o apuramento ao vencer na transformação da marca de penalti por 5-4.

O Fazendense empatou nos 90m com o Abrantes e Benfica a uma bola, com golo de Alcobia e só na lotaria das grandes penalidades conseguiu seguir em frente (3-0).

Os quartos de final jogam-se a 2 de fevereiro com o U.Almeirim a jogar na Golegã e o Fazendense na Glória do Ribatejo.

No campeonato do Inatel nenhuma equipa venceu. Surpresa em Paço dos Negros com a equipa a ser surpreendida pelo Cortiçada de Lavre por 3-0 impondo aos pacenses a sua primeira derrota no último jogo da primeira fase. A Raposa recebeu o Fajardense e perdeu por 2-1 enquanto a Sumol Compal empatou a dois golos em casa diante do Figueirense.