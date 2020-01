Uma viatura da GNR viu-se envolvida esta terça-feira, dia 14 janeiro, num acidente com um carro no cruzamento da Rua Dionísio Saraiva com a Bernardo Gonçalves (cruzamento da Fernanda Pena, junto ao José Bonito), cerca das 19h00 desta terça-feira, 14 de janeiro.

Ao que O ALMEIRINENSE apurou a viatura depois de colidir com o jipe da GNR colocou-se em fuga que só terminou com a detenção do fugitivo.



O condutor do automóvel diz que não se apercebeu de ter batido no carro da GNR.