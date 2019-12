Ariana Roque no pódio do Regional

Ariana Roque, atleta do Centro de Karaté-Do Benfica do Ribatejo, conseguiu o terceiro lugar no Torneio Regional Zona Centro da ANAM em Ferreira do Zêzere, realizado em Ferreira do Zêzere no dia 14 de dezembro.



“Todos tiveram uma boa prestação , especialmente a nossa karateca Ariana Roque que ficou em 3 lugar em Kata Individual Feminino no escalão 10/11 anos”, sublinha o clube.