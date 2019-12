“Make-A-wish” Uma pequena “ajuda” numa época tão especial

No dia 3 de dezembro, os alunos da EB 2º e 3º ciclos Febo Moniz participaram na atividade “Make-A-wish”, que tem como principal objetivo a realização de desejos a crianças gravemente doentes.

Esta atividade foi realizada no âmbito do Programa “Make-A-Wish Vai À Escola”, cujos principais pilares são divulgar a missão da Fundação, assim como despertar uma consciência social nas crianças e jovens, iniciando uma educação para a responsabilidade social e voluntariado, tornando-se numa vertente que acompanhe os alunos ao longo da sua formação pessoal.

Para a concretização deste objetivo, cada aluno da escola contribuiu com 1€ por cada estrela, onde podia depois escrever os seus desejos. Em horário estipulado para cada turma, os alunos saíram das aulas com o respetivo professor e um de cada vez foi colar a sua estrela num placar elaborado para o efeito. Posteriormente, todos receberam um autocolante para simbolizar que tinham contribuído para esta causa. Todas as estrelas ficaram afixadas no átrio da escola.