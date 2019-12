Alunos da Febo Moniz “recontam” a nossa história

Os alunos do 8º ano da Escola Febo Moniz/Almeirim apresentaram os trabalhos realizados nos domínios de autonomia curricular, no âmbito da Flexibilidade e Autonomia Curricular.

Há 500 anos, D. Manuel I passava grandes temporadas em Almeirim. No seu reinado começaram a ser introduzidos novos produtos oriundos das “novos mundos” descobertos.

Até 1500, a alimentação europeia era limitada e pouco variada. As viagens de portugueses e espanhóis permitiram a introdução ou a vulgarização de novos produtos, como a abóbora, o amendoim, o ananás, a batata, o cacau, o feijão, o girassol, o milho, o pimento, o tomate, gengibre, as especiarias, o chá, entre outros.

Estes produtos são de origem americana, mas também do continente asiático e africano. Viajaram homens, hábitos, costumes, mas também viajaram plantas.

“Foi esta viagem que foi “recontada”. Uma aula ao vivo de várias disciplinas: História, Português, Ciências Naturais, Educação Musical, Educação Física, Cidadania e Desenvolvimento e EMRC”, descreve a vereadora Maria Emilia Moreira nas redes sociais.