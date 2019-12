Agrupamento de Escolas de Almeirim premiado

O Agrupamento de Escolas de Almeirim foi premiado pelo seu trabalho de organização e gestão no programa MEGA. O diploma foi entregue esta quinta-feira, dia 12 dezembro, em Guimarães.



“É sempre bom sermos reconhecidos pela tutela. De salientar que este prémio foi entregue aos 20 melhores agrupamentos do país, num total de mais de 800. Foi o resultado da prática de anos, na gestão do banco de manuais, feito para os alunos com ASE e que este ano foi generalizado a todos os alunos na escolaridade obrigatória. Obrigado a todos os funcionários, docentes, alunos e pais que contribuíram para a obtenção desta distinção que muito nos orgulha”, destaca o Agrupamento.