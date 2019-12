Concerto dia 21 em Fazendas e dia 22 em Benfica

No próximo dia 21 de dezembro, pelas 21h, o Coro Misto e Juvenil FazCorus de Fazendas de Almeirim vão realizar no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim o seu Tradicional Concerto de Natal.



No dia 22 os mesmos deslocam-se ao Fundão para um Concerto. No dia 28 de dezembro,em Benfica do Ribatejo na Igreja de Cortiçois, pelas 21.00h. Concertos dirigidos pelo Maestro Filipe Costa.