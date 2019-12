Plano de formação da NERSANT com novos cursos financiados

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém tem já inscrições abertas para o seu plano de formação financiada 2020, onde já estão disponíveis diversas ações de formação gratuitas passíveis de inscrição por parte das empresas, IPSS’s e / ou seus colaboradores, bem como para desempregados.

No calendário da NERSANT, estão já disponíveis para inscrição gratuita, cursos nas áreas de Comércio, Línguas, Marketing e Publicidade, Secretariado e Trabalho Administrativo, Desenvolvimento Pessoal, Enquadramento na Organização/Empresa, Gestão e Administração, Ciências Informáticas, Trabalho Social e Orientação, Indústrias Alimentares e Saúde.

São nove os novos cursos financiados incluídos no Plano de formação da NERSANT – Associação Empresarial da região de Santarém para 2020.

Assim, ao Plano de formação para 2020 foram acrescentadas as seguintes UFCD’s: Animação para a 3.ª idade (25 horas), Saúde da pessoa idosa – cuidados básicos (25 horas), Gestão de stocks e indicadores (50 horas), Processador de texto – funcionalidades avançadas (25 horas), Ergonomia e movimentação manual de cargas (25 horas), Apresentação, argumentação e fecho de vendas (50 horas), Nutrição e dietética (25 horas), Crianças com necessidades específicas de educação (NEE) (50 horas), Segurança e prevenção de acidentes com crianças e jovens (50 horas).

O plano de formação financiado 2020 permite dar resposta a um leque alargado de necessidades de formação, possibilitando às empresas e aos ativos da região investir no seu desenvolvimento profissional e pessoal, através da aquisição de diversas competências requeridas no mercado de trabalho.

Todas as ações têm inscrições abertas para vários pontos do distrito, nomeadamente Ourém / Fátima, Abrantes, Torres Novas, Santarém, Cartaxo e Benavente. Realizam-se em horário laboral ou pós-laboral. A participação nas ações não terá qualquer custo para os participantes uma vez que as mesmas são financiadas pelo Fundo Social Europeu e Estado Português.

De referir que, de acordo com o Novo Código do Trabalho, os empregadores têm, agora, o dever de prestar 40 horas de formação anual a cada um dos seus colaboradores.

Os interessados em inscrever-se em qualquer das ações de formação, podem fazê-lo n portal da NERSANT, em www.nersant.pt.