Aprovado voto de pesar por Manuel Botas Constantino

Por proposta do Inovar Almeirim e depois alargado a toda a Assembleia, foi aprovado, na última Assembleia Municipal, um voto de pesar pela morte de Manuel Botas Constantino.



No passado dia 30 de novembro faleceu Manuel Botas Constantino, antigo deputado Municipal e vereador da Câmara Municipal de Almeirim pelo Partido Social Democrata. Uma ilustre figura do nosso concelho que muito deu em prol da nossa terra e da nossa comunidade. Na vida profissional foi: Chefe de finanças em várias localidades, Agente do Ministério Público no Tribunal de 1.ª Instância de Lisboa, Delegado no Supremo Tribunal Administrativo, Professor de Direito Fiscal na Direcção Geral Impostos e no ISLA de Santarém, Formador de funcionários das Finanças e solicitadores.



Na vida politica foi vereador na Câmara Municipal de Almeirim; • Líder da Assembleia Municipal por duas vezes, eleito pelo PSD • Presidente da Comissão Concelhia do PSD de Almeirim.



Destacou-se ainda na vida cívica enquanto: Director do Jornal Almeirinense, Director do CRIAL, e Presidente da mesa da Assembleia de Sócios da Associação Bombeiros Voluntários de Almeirim Botas Constantino foi reconhecido e premiado em Portugal e no estrangeiro, sendo considerado um dos maiores produtores de problemas policiários.



Escreveu inúmeros trabalhos literários onde predomina o estilo policiário.



A bancada do INOVAR ALMEIRIM soliciou um minuto de silêncio pela memória de Manuel Botas Constantino, bem como, solicitar que fossem enviadas condolências à família enlutada.