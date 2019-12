Fim-de-semana futebolístico em resumo

Fim de semana desportivo com nova vitória do U.Almeirim (0-2), e vão 13 consecutivas, desta vez no Pego com um bis de Gabi, melhor artilheiro da prova. Os nabantinos são o principal perseguidor e no jogo grande da jornada diante do Cartaxo venceu por 1-0 mantendo os 6 pontos de atraso.

Em Fazendas de Almeirim, o Fazendense recebeu e venceu o Torres Novas por 3-0 com golos de João Rosário, Carlos Bacalhau e Tiago Martins. A formação de Gonçalo Carvalho continua num confortável 5°lugar com 26 pontos. Na segunda distrital as duas equipas representativas do concelho voltaram a perder. O Benfica do Ribatejo por 3-0 em Salvaterra, com a equipa local, enquanto o Fazendense B deslocou-se ao Forense e saiu derrotado por 3-2. No Inatel, o Paço dos Negros voltou a folgar nesta ronda 1 da segunda volta da primeira fase. Só volta a jogar no dia 29 de dezembro no derby a realizar na Raposa. Quanto aos raposenses, voltaram a perder pelos números iguais da jornada anterior e com o mesmo adversário, o Cortiçada de Lavre por 5-0. A Sumol+Compal voltou também a perder com a Parreira, depois do 1-4 em casa, agora foi por 2-0.