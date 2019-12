Almeirim recebe campeonato regional e torneio de nível B em 2020

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim vai organizar em 2020 o Campeonato Regional de Veteranos +35, +45 e +55 e o torneio de nível B atribuído a Leiria e Santarém no escalão de Sub14. As atribuições das provas foram dadas a conhecer pela Associação de Ténis de Leiria.



Os court’s de ténis do Parque da Zona Norte, em Almeirim, vão assim receber entre os dias 14 e 22 de março o Campeonato Regional de Veteranos, nos escalões de +35, +45 e +55. A última vez que Almeirim recebeu um Campeonato Regional individual, Rui Santos chegou à final e ao lado de José Rodrigues atingiu também a final de pares.



Uns meses depois, entre 12 a 14 de junho, a Secção de Ténis da Ass.20kms de Almeirim vai organizar o torneio de nível B de Sub14 atribuído à região de Leiria e Santarém. Almeirim volta assim a receber um torneio Nível B do escalão juvenil mais de 10 anos depois.



Para o presidente do clube, Miguel Dias, “a atribuição destas provas muito se deve ao bom desempenho dos atletas de Almeirim nos torneios por todo o país, e são uma forma de os homenagearmos, em casa, dando-lhe as possibilidade de jogarem com o apoio dos outros atletas da casa e do público”. A par disso, acrescenta o líder da Secção de Ténis da Ass.20kms de Almeirim, “a organização destas provas é um sinal do esforço que o clube continua a fazer com menos infraestruturas do que todos os outros e que devem representar um estímulo para a manutenção e expansão das condições do Ténis em Almeirim”.



A par destas duas provas atribuídas ao Ténis em Almeirim, a Ass.20kms de Almeirim vai ainda organizar outros quatro torneios oficiais da Federação Portuguesa de Ténis.