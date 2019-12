As pessoas assustam-se com o silêncio, podem sentir-se muito sós, não saber o que fazer, mas o silêncio de Deus que encontramos nuns dias de retiro é muito cheio, é um confronto de vida e de experiência para a pessoa se conhecer a si própria e conhecer as maneiras e os sinais interiores com que Deus nos vai falando.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

