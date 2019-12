Afonso do Canto, atleta de triatlo residente no Centro de Alto Rendimento do Jamor, foi distinguido publicamente pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, por ter sido um dos oito melhores alunos finalistas do ensino secundário do concelho de Oeiras.



Recorde-se que, recentemente, Afonso do Canto já tinha recebido o prémio Revelação na Gala de O ALMEIRINENSE.

.